Küre Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küre Belediye Başkanı Salih Turan'a ve temizlik personeline teşekkür ve şükranlarımızı sunarız." ifadesi kullanıldı.

Küre'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi belediye çalışanları tarafından temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.