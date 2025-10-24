Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi, Güçlü Üretim' projeleri ile sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretime dair bir fikri, bir hayali olan kardeşlerimiz varsa tarım ve orman il müdürlüklerimize mutlaka uğrayıp, bu fikirlerini anlatsınlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:59 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi, Güçlü Üretim' projeleri ile sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretime dair bir fikri, bir hayali olan kardeşlerimiz varsa tarım ve orman il müdürlüklerimize mutlaka uğrayıp, bu fikirlerini anlatsınlar." dedi.

        Kastamonu Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çok ciddi değişim ve dönüşüm içinde olduğunu söyledi.

        Gençler sayesinde geleceğe daha güvenle baktıklarını belirten Yumaklı, "Ülkenin gençlerinin bizlerin elinden bayrağı alacağı o günü iple çekiyoruz. Türkiye Yüzyılı, siz pırıl pırıl gençlerin idealleri, vizyonları ve katkılarıyla gerçekleşmiş olacak. Buradaki kazanımlarınızı, girişimcilik ruhunuzu ve cesaretinizi sahaya aktarmanız ülkemizin geleceği adına en büyük temennimiz." diye konuştu.

        Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Sadece 4 saatlik uçuşla dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşıyoruz. Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi ise 9 trilyon dolar. New York’tan Tokyo'ya kadar 16 saatlik zaman dilimi içerisinde bütün pazarlara aynı gün ulaşma imkanımız var. Kıtalar arası kara, hava, deniz bağlantıları ve enerji yolları sayesinde ülkemiz, bahsettiğimiz bu coğrafya içerisinde güvenli bir liman. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın kırmış olduğu rekorlar da bunun en büyük ispatıdır. Bu potansiyel, başta tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Ben sizler gibi öğrenciyken ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 151 milyar dolardı. Bugün 8 kat artışla 1,3 trilyon dolara çıkmış durumda. Bunun daha da geliştirilmesi için çok ciddi potansiyel var. Bunlar sizi bekleyen gelecekteki en büyük hedefler."

        Gelecekte su ve gıdaya talebin artacağını aktaran Yumaklı, "Çok zorlu bir süreç, riskin çok fazla olduğu bir dönem, daha fazla, daha verimli üretim yapmamızı bize zorunlu hale getiriyor. Bu risklere karşı teknolojiyi kalkan olarak kullanmak zorundayız. Sadece ülkemizde değil, dünyada da artık meteorolojik olayların anormal durumlara sebep olduğunu müşahede ediyoruz. Son birkaç gündür 3 ilimizde yağışları beklerken, lokal şekilde çok kısa zamanda, dar bir alanda yağışın olması farklı sorunları getirdi." ifadelerini kullandı.

        Bakanlık olarak Türkiye'nin en büyük ve en yaygın AR-GE kurumlarından biri olduklarına işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Bu manada genç araştırmacı kardeşlerimizi destekliyoruz. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, IPARD-TKDK projeleri bu manada gençlerin ve kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu programlar. TKDK ve IPARD projelerinin özellikle nitelik olarak önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 14 bin 540 projeyi desteklemişiz, bu projelere 1,3 milyar avro hibe desteği sağlamışız. Gençlerin projelerden bugüne kadar yüzde 67 yararlandırdığını göz önünde tutarsak, önümüzdeki dönemde genç kardeşlerimin bu projelere mutlaka katılımını beklediğimi ifade etmek istiyorum. 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi, Güçlü Üretim' projeleri ile sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretime dair bir fikri, bir hayali olan kardeşlerimiz varsa tarım ve orman il müdürlüklerimize mutlaka uğrayıp bu fikirlerini anlatsınlar."

        Bu yıl dünyada büyük yangınlar yaşandığını dile getiren Yumaklı, "Avrupa'da geçtiğimiz yılın 4 katı kadar fazla alan yandı. Bizde geçtiğimiz yılın yaklaşık iki katı kadar alan etkilendi. Avrupa, Amerika, Avrupa Birliği, Kanada, bütün bunların hepsini topladığımızda, yanan etkilenen yerlerin orman varlığına oranı, bizim Avrupa'da Fransa'dan sonra ikinci en iyi ülke olduğumuzu ortaya koyuyor. Evet, yangının çıkmaması en önemli hedefimiz ama çıktıktan sonra da kabiliyetlerimiz, onları yerine getirmek için yeterli." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda katılımcılardan cep telefonlarıyla "gelecegenefes.gov.tr" internet adresi üzerinden ücretsiz olarak fidan sahiplenmelerini istedi.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun kadim eğitim ve öğretim kenti olduğunu belirterek, "Kastamonu Üniversitemizin sadece akademik alanda değil, gerek ilimiz, hatta bölgemiz için kalkınma ve gelişmede çok önemli rol oynadığının bilincindeyiz." dedi.

        Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduklarını anlatarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Topal, "Filistin sadece bir coğrafya, siyaset ya da diplomasi meselesi değildir. Bir asırdır devam eden sistematik zulüm, işgal ve katliama maruz kalan halkın haysiyetli varoluş mücadelesidir." ifadesini kullandı.

        Programın sonunda Bakan Yumaklı'ya Rektör Topal tarafından hediye verildi.

        Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan ile kurum müdürleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Gençlerin yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var
        Bakan Yumaklı: Gençlerin yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var
        Küre Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık
        Küre Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık
        Tosya'da polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
        Tosya'da polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
        Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor
        Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor
        Kastamonu'da 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı
        Kastamonu'da 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı
        Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü
        Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü