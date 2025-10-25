Resim yapmaya 42 yaşından sonra başlayan ressam, tuvaline "güçlü kadınları" yansıttı

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 42 yaşında resim yapmaya başlayan Kadriye Candan, "Güçlü Kadınlar" serisiyle tuvaline kadınların duygularını aktardı.

Ev hanımı 46 yaşındaki Candan, evinin bir odasında kendine tablolardan bir dünya oluşturdu.

Yaptığı tabloların ardından yaklaşık 1 yıl önce kadınların gücünü yansıtacak seri oluşturmaya karar veren Candan, çalışmasına "Güçlü Kadınlar" ismini verdi.

Serisinde Filistinli kadınların yaşadıkları başta olmak üzere zor zamanlar geçiren kadınların duygularını tuvale aktarmaya çalışan Candan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu bekleyen Filistinli bir kız çocuğunu da resmetti.

Bugüne kadar yaptığı 50 civarındaki tabloyu açacağı sergide beğeniye sunmayı hedefleyen Candan, AA muhabirine, resim yapmaya hobi olarak başladığını söyledi.

Her yaptığı tablonun ardından resme tutkuyla bağlandığını vurgulayan Candan, "Kendimi keşfetmeye başladım. Öyle birden bire 'pat' diye yapmadım. Çok araştırdım. Deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim ve artık yapabileceğime inandım." dedi.

Önce dokulu tablo yaptığını belirten Candan, daha sonra çizim gerçekleştirdiğini anlattı. Candan, kadının gücünü yansıtmak için "Güçlü Kadınlar" serisi yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Ben bir duygu alarak yaptım. Karşımdaki insanların bana benzer duygular aldığına inanıyorum. 'Güçlü Kadınlar' serimizde 8 tablomuz var. Kadınların yaşadığı sorunlar, her şey var. Mutluluğu, üzüntüsü her şeyiyle güçlü kadın. Kafasının içinde karmaşa olan kadınları yaptım. Filistin'de acı çeken, zulme uğrayan kadınları yaptım. Sonrasında orman yangınlarındaki çaresizliği işledim." Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak istediğini hatırlatan Candan, "Çocuk ölümlerine çok üzülüyorum. Bunun dini, dili, ırkı olmaz. Orada üzülen çocukların o umutlu bekleyişlerini, gemiden gelecek umudu resmetmek istedim." ifadesini kullandı. - İstediği duyguyu alamazsa tabloyu yeniden yapıyor Yaptığı çalışmaların hiçbirini satmadığını vurgulayan Candan, şunları kaydetti: