Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede bu dönemlerde sık sık sisin etkili olduğunu söyledi.

Dağın zirvesi ve kayak merkezinin bulunduğu alanda sis ve belirli aralıklarla yağmur etkili oldu.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

