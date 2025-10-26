Kastamonu'da evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da evinde merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi'nde yaşayan Murat Katırcıoğlu (55), evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü.
Kafası betona çarpan Katırcıoğlu, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
