Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 18:40 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Hanönü

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

        Programa Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Ağlı

        İlçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaş...
        Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaş...
        Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Kastamonu'nun turizmine ivme kazandıracak 3 projenin imzaları atıldı
        Kastamonu'nun turizmine ivme kazandıracak 3 projenin imzaları atıldı
        Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenledi
        Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenledi
        Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Pompeipolis antik kenti ilerde Hristiyanlar için bir hac merkezi olabilir
        Pompeipolis antik kenti ilerde Hristiyanlar için bir hac merkezi olabilir