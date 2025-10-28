Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
- Hanönü
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.
Programa Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
- Ağlı
İlçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.