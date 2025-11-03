Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kayıp imam, uçurumda ölü bulundu
        Kayıp imam, uçurumda ölü bulundu
        Kastamonu'da kayıp imam uçurumdan düşen aracında ölü bulundu
        Kastamonu'da kayıp imam uçurumdan düşen aracında ölü bulundu
        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda sonbaharda renk şöleni yaşanıyor
        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda sonbaharda renk şöleni yaşanıyor
        Milli boksörler Ece ve Berfin, Riyad'dan altın madalyalarla dönmek istiyor
        Milli boksörler Ece ve Berfin, Riyad'dan altın madalyalarla dönmek istiyor
        Kastamonu'da 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, Bozkurtspo...
        Kastamonu'da 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, Bozkurtspo...