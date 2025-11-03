Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce yapılan çalışmada, 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
