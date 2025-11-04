Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:16
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        İlçe merkezinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı.

        Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

