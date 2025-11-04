Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Türkiye şampiyonları Rabia ve Evin, Riyad'da altın madalya peşinde

        BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye boks şampiyonları Rabia Topuz ve Evin Erginoğuz, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şampiyonları Rabia ve Evin, Riyad'da altın madalya peşinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye boks şampiyonları Rabia Topuz ve Evin Erginoğuz, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

        Milli boksörler, Suudi Arabistan'da 7-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek oyunların hazırlıklarını "altın madalya" hedefiyle Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı.

        Milli sporcu Rabia Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşında olduğunu ve 9 yıldır boks yaptığını söyledi.

        Olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş ile aynı lisede eğitim gördüklerini anlatan Rabia, "Hatice Akbaş ile aynı okuldaydık, arkadaşımdı. Onun başarılarını görünce ben de özendim. Fiziğim de spora yatkındı. Ailem çok istiyordu. Bu şekilde boksa başladım." dedi.

        - "Hem fizik hem psikolojik olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz"

        Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları ile ilgili konuşan Rabia, şunları söyledi:

        "Kariyerimde 3 Türkiye şampiyonluğu var. 51 kiloda dövüşüyorum. İslam Dayanışma Oyunlarına ilk defa katılıyorum. Hedefimiz yüksek. Çok iyi gidiyoruz. Hem fizik hem psikolojik olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah altın madalya ile döneceğiz. Antrenörümüz de bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. İnşallah gider güzel bir şekilde döneriz."

        - "İslami Dayanışma Oyunları'na çok sıkı bir şekilde hazırlandık"

        Evin Erginoğuz ise 23 yaşında olduğunu ve 8 yıldır boks yaptığını söyledi.

        Boksa arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını ifade eden Evin, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu kaydederek, "İslami Dayanışma Oyunları'na çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Orada altın madalyayı almak, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Evin, asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sanığa hapis cezası
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sanığa hapis cezası
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kayıp imam, uçurumda ölü bulundu
        Kayıp imam, uçurumda ölü bulundu
        Kastamonu'da kayıp imam uçurumdan düşen aracında ölü bulundu
        Kastamonu'da kayıp imam uçurumdan düşen aracında ölü bulundu