GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.