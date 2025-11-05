Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Giriş: 05.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:53
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

        AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla ve havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

        Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bölgede arama çalışmaları sürerken sık sık etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

        Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

        Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

        Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra gazetecilere, kardeşinin bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

        Bölgede sisin etkili olmaya başladığını anlatan Hıra, "Neden veya nasıl kaybolduğu yönünde hiçbir fikrim yok. Şimdiye kadar kardeşimin buna benzer bir kaybolması ya da evden ayrılması olmadı." dedi.

        Bozkurt ilçe merkezinden arama yapılan Köseali köyünün arasının yaklaşık 20 kilometre olduğuna işaret eden Hıra, şunları kaydetti:

        "5 yaşındaki çocuğuyla buralara kadar nasıl yürüdü, bilemiyorum. Yürüyerek buralara gelmiş midir? Bilemiyorum. Bir araca binse haber olur, bizlere illa ki haberi ulaştırılır. Birisi çıkıp, 'Ben araca aldım, şuradan aldım, buraya götürdüm' derdi. Kaybolduğunu duymayan kalmadı. Umudumuzu yitirmiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor."

        Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

