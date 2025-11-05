Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası

        Kastamonu'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:56
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılanan A.E.H. ile mağdurun yakınları ve avukatlar katıldı.

        Sanık A.E.H, duruşmadaki savunmasında, mağdurun babası ile aynı iş yerinde çalıştıkları dönemde tartışma yaşadıklarını söyledi.

        Bu nedenle kendisine iftira atıldığını, iddiaların asılsız olduğunu öne süren sanık, beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçundan 16 yıl 6 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Daday ilçesinde 3 Temmuz'da 13 yaşındaki kız çocuğunun ailesi taciz iddiasıyla A.E.H. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

