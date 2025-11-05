Kastamonu'da çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası

Bu nedenle kendisine iftira atıldığını, iddiaların asılsız olduğunu öne süren sanık, beraatını talep etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılanan A.E.H. ile mağdurun yakınları ve avukatlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.