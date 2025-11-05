Kastamonu'da Ezine Çayı'nda avlanan balık kartalları görüntülendi

Türkiye'de yalnızca göç dönemlerinde gözlemlenen balık kartalları, Kastamonu'nun Abana ilçesinde fotoğraflandı.

Üstün avlanma becerileriyle öne çıkan türden dişi ve erkek iki birey, ilçede barındığı bölgede yer alan Ezine Çayı'nda avlandıkları sırada kuş fotoğrafçıları Mehmet Şenol, Serhat Çakıcı ve Güven Gürsoy tarafından görüntülendi.

Mehmet Şenol, AA muhabirine, Türkiye'de yaşayan kartal türlerinden biri olan balık kartalının bir metreye kadar suya dalarak beslenen tek yırtıcı kuş olduğunu söyledi.

Balık kartallarının yaşam alanlarının daralması nedeniyle göç dönemlerinde kendilerini gösterdiğini aktaran Şenol, "Abana'da son zamanlarda Ezine Çayı bölgesinde bu nadir görülen türü gözlemliyoruz. Avlandığı alana yakın ormanlık alanda barındığını tahmin ettiğimiz iki balık kartalı, gün içinde avlanarak kendini gösteriyor. Bu sırada kuş fotoğrafçıları olarak çektiğimiz fotoğraflar da adeta belgesel niteliğinde." ifadelerini kullandı.