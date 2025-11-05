Kastamonu'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi

Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunması ve oratoryo gösterisi ile devam eden programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Anma programı dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

