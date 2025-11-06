Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:55 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

        AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

        Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

        - Köylülerle konuşup "Bozkurt'a nasıl gidiliyor?" diye sormuş

        Köseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, gazetecilere, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi.

        Evlerinin köy girişinde bulunduğunu belirten Algın, "Ben de mantardan geliyordum. Evin önünde yolun ağzındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu için eve gelmek zorunda kaldım, yoksa konuşurdum. Benden sonra annem ile babam da görmüş. Hatta, 'Bunlar niye gelmişler çocuk ile buraya kadar mantara?' demişler." ifadelerini kullandı.

        İlçenin köye oldukça uzak olduğuna dikkati çeken Algın, şunları kaydetti:

        "Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü bir hayli uzak. Bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Bu köy rampa yukarı. Bu köye gelene kadar rampa çıkıyoruz. Yürümesi çok zor, hele bir çocuk için daha zor. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'Nereye gidiyorsun?' diye sormuşlar. O da 'Bozkurt'a gidiyorum' demiş, 'Bozkurt'a nasıl gidiliyor?' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmiş. Onlar da mantarcı zannetmişler. O gün köyümüzde çok fazla yoğunluk vardı, dışarıdan mantar toplamak için gelen çok fazla insan vardı."

        Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu
        Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri or...
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri or...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam...
        Albay Kılıç'tan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
        Albay Kılıç'tan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 3'üncü günde
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 3'üncü günde
        Kastamonu'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi
        Kastamonu'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi