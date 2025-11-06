Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

- Köylülerle konuşup "Bozkurt'a nasıl gidiliyor?" diye sormuş

Köseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, gazetecilere, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi.

Evlerinin köy girişinde bulunduğunu belirten Algın, "Ben de mantardan geliyordum. Evin önünde yolun ağzındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu için eve gelmek zorunda kaldım, yoksa konuşurdum. Benden sonra annem ile babam da görmüş. Hatta, 'Bunlar niye gelmişler çocuk ile buraya kadar mantara?' demişler." ifadelerini kullandı.

İlçenin köye oldukça uzak olduğuna dikkati çeken Algın, şunları kaydetti:

"Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü bir hayli uzak. Bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Bu köy rampa yukarı. Bu köye gelene kadar rampa çıkıyoruz. Yürümesi çok zor, hele bir çocuk için daha zor. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'Nereye gidiyorsun?' diye sormuşlar. O da 'Bozkurt'a gidiyorum' demiş, 'Bozkurt'a nasıl gidiliyor?' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmiş. Onlar da mantarcı zannetmişler. O gün köyümüzde çok fazla yoğunluk vardı, dışarıdan mantar toplamak için gelen çok fazla insan vardı."