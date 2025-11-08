Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        İçinden sonbaharın geçtiği kanyon: Horma

        ÖZGÜR ALANTOR - Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, ziyaretçilerini hazan renkleriyle ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:13
        İçinden sonbaharın geçtiği kanyon: Horma
        Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan bölge, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği, sonbahar aylarında da kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

        Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

        Dev kayalıklar arasından ahşap platformu kullanan ziyaretçiler, güz renklerine bürünen kanyonun tüm güzelliklerini görebiliyor.

        Kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

        - "Pınarbaşı sonbaharda bu yıl ayrı bir güzel"

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, ilçenin yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği bir bölge haline geldiğini söyledi.

        Bölgenin özel güzellikleri olduğuna dikkati çeken Arı, şunları kaydetti:

        "Pınarbaşı Türkiye'nin dünyaya armağanı, dünyanın cenneti' diyoruz. Pınarbaşı sonbaharda bu yıl ayrı bir güzel. Horma Kanyonu'nun içi, Ilıca Şelalesi ve diğer köylerimizle eşsiz manzaralar sunuyor. Endemik bitki türlerinin en yoğun olduğu bölge olması hasebiyle fotoğrafçı, doğa tutkunu ve sosyal medya fenomenlerine gerçekten çok güzel veriler veriyor. Doğa tutkunlarını Pınarbaşı'na gelmeye, kanyonlarını, şelalelerini ve mağaralarını görmeye davet ediyorum."

        - "Kanyonda çok güzel sonbahar var"

        Ankara'dan gelen Sefa Kurt ise bölgeyi çok beğendiklerini dile getirerek, "İnternette yaptığımız araştırmada doğal güzelliğini çok duyduk. Gezdik, çok doğal ve güzel bir yer. Kanyonda çok güzel sonbahar var. Ağaçlarda farklı farklı renk tonları var, suyun üstüne dökülüyor. Görülmeye değecek bir yer." diye konuştu.

        Adana'dan bölgeye gelen Beykan Televi de bu güzelliği gördüğü için çok mutlu olduğunu anlattı.

        Sosyal medyadaki paylaşımları, fotoğrafları çok beğendiğini belirten Televi, "Valla ve Horma kanyonlarını görmek için geldim. Tam bir doğa harikası yer. Kastamonu bölgesine gelmek için en ideal mevsim sonbahar." ifadelerini kullandı.

