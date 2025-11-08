Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 08.11.2025 - 13:35 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:35
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE personeli çalışma yürütüyor.

        AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide termal dron ile havadan arama yapılıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor.

        Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile çevredeki 19 köyde gerçekleştiriyor.

        Çalışmalarda Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev alıyor.

