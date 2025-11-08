Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.

        Kuyluş köyünde baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla oğluna ateş etti.

        Ağır yaralanan Önder Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü
        Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının kızı, anne...
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının kızı, anne...
        Oğluyla birlikte kaybolan kadının 16 yaşındaki kızı: "Kaybolduklarını inter...
        Oğluyla birlikte kaybolan kadının 16 yaşındaki kızı: "Kaybolduklarını inter...
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 6'ncı günde sürdü
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 6'ncı günde sürdü
        Kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor
        Kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor