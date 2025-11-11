Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME 5 - Kastamonu'da çocuğun ardından kaybolan kadının cesedi de bulundu

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının cesedi de bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 5 - Kastamonu'da çocuğun ardından kaybolan kadının cesedi de bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının cesedi de bulundu.

        İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

        Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 - 4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

        Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

        Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

        İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

        Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini bildirdi.

        Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

        Çocuğun dere yatağından çıkarılan cesedi, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının cesedinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

        Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin, AA muhabirine, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi.

        Şelalenin çok yüksek olduğunu anlatan Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırt üstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadelerini kullandı.

        - Kadın ile çocuğun vücut bütünlüklerine zarar gelmemiş

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, 9 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda ekiplerinin saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı, 15.20'de de annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ulaştığını söyledi.

        Dron görüntüsü ile öğle saatlerinde önce çocuğun cansız bedeninin görüldüğünü belirten Dallı, "Ulaşılması epey zaman aldı. Çünkü çok çetin bir coğrafya." dedi.

        Kayıp ihbarının ardından tüm arama kurtarma ekiplerini bu iş için seferber ettiklerini vurgulayan Dallı, "Ortalama günlük 100 kişiyle arama faaliyetlerimiz devam etti. İki vatandaşımızı da canlı olarak bulmayı arzuladık ama ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

        Konuyla ilgili adli tıbbın devreye gireceğini dile getiren Dallı, "Gerekiyorsa gönderilecektir. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilir vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. En azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim ama onun ötesinde şu an bir şey söylemem mümkün değil. Konuyla ilgili savcımız çalışmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

        Anne ile çocuğunun bulunduğu yerlerin arasında 50 metre bulunduğuna işaret eden Dallı, "Bir yere kadar iş makinelerimiz yol açıyor. Geri kalanını araçla getirmeleri mümkün olacak." diye konuştu.

        Dallı, annenin telefonundan en son kaybolduktan sonra dördüncü gün sinyal alındığının altını çizerek, "Ondan sonra herhangi bir sinyal alınmadığı için yanında olup olmadığını şu an itibarıyla bilemiyoruz. Ortaya çıkacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu hakkında Vali Dallı'dan açıklama
        Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu hakkında Vali Dallı'dan açıklama
        Taşköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 fidan dikildi
        Taşköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 fidan dikildi
        Küre'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik yapıldı
        Küre'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik yapıldı
        Hanönü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Hanönü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu için Valilikten açıklama
        Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu için Valilikten açıklama
        Tosya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi yapıldı
        Tosya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi yapıldı