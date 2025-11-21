Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        23 yaş altı boks milli takımlarında hedef Avrupa şampiyonluğu

        BİLAL KAHYAOĞLU - 23 yaş altı kadın ve erkek boks milli takımlarının hedefi, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 yaş altı boks milli takımlarında hedef Avrupa şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - 23 yaş altı kadın ve erkek boks milli takımlarının hedefi, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek.

        Çalışmalarını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi ile Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milli boksörler 21-29 Kasım'da Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

        Şampiyonada Türkiye'yi erkekler kategorisinde 50 kiloda Nurullah Oyan, 55 kiloda Baran Kırkgözler, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 70 kiloda Cem Kaya, 75 kiloda Alperen Terzi, 80 kiloda Muhammet Halil Doğru, 85 kiloda Bedirhan Kalkan, 90 kiloda Emrah Yaşar ve artı 90 kiloda Veysel Turan Şahin temsil edecek.

        Kadınlar kategorisinde ise 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Berfin Polat, 65 kiloda Sevgi Eğrice, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 80 kiloda Sıla Üçyıldız ve artı 80 kiloda Hikmet Gül Türkmen ringe çıkacak.

        - "Ülkemizi Macaristan'da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

        23 yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Sporculara güvendiğini ifade eden Dereköylü, "İnşallah ülkemizi, federasyonumuzu Macaristan'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. 10 sıklette gidiyoruz. Hedefimiz inşallah Avrupa'da Türk Milli Takımı olarak şampiyon olmak, birinci olmak. Bunu da başarabilecek güçteyiz." dedi.

        23 yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Muhammet Ali Keskin ise hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

        Geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 32 ülke arasında 2'nci olduklarına işaret eden Keskin, "Avrupa Şampiyonası'na geçen yıl tek kampla gitmiştik, bu yıl yeni başkanımız Suat Hekimoğlu yönetimindeki federasyonumuz imkanları biraz daha geniş tuttu. Üç kamp yaptık. Çok iyi hazırlanıyoruz. Kadromuzu bozmamaya çalıştık. İnşallah takım halinde şampiyon olacağız bize güvenenleri utandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Deniz Tahincioğlu ise "Buradaki amacımız A Milli Takım'a daha iyi boksörler yetiştirebilmek. Çok iyi hazırlandık. Hepsinden madalya beklentimiz var." dedi.

        - "Milli takımda atmosferimiz çok iyi"

        Milli boksör Nurselen Yalgettekin, "Takım olarak hedefimiz şampiyon olmak, altın madalyalarla dönmek. Milli takımda atmosferimiz çok iyi. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla aramızdaki uyum çok iyi. Geçen yıl U23 Avrupa şampiyonu olmuştum. Bu yıl tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

        Nilay Yaren Çam da 2017 yılında muay thai ve kick boks ile spor yaşamının başladığını belirterek, "2018 yılında boksa yöneldim. Hedefim önümüzdeki şampiyonayı şampiyon olarak bitirmek. U22 Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Büyükler kategorisinde maçlara çıkıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Boks kadınlarda çok iyi gidiyor ablalarımızı örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mehmethan Çınar ise 13 yıldır boks yaptığını söyledi. Hedeflerinden bahseden Mehmethan, şunları kaydetti:

        "Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. U23 kategorisinde son senem. Bundan önce iki kez Avrupa üçüncüsü oldum. Bu şampiyonada kademeyi bir üste çıkarmak istiyorum. En az final oynamak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Takım halinde çok iyi çalıştık. Herkes elinden gelen fedakarlığı yaptı. İnşallah bunun karşılığını takım olarak alacağımızı düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Kastamonu'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Kastamonu'da TSKGV tarafından bilgilendirme programı düzenlendi
        Kastamonu'da TSKGV tarafından bilgilendirme programı düzenlendi
        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Aybaba, Kastamonu Valisi Dallı'yı z...
        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Aybaba, Kastamonu Valisi Dallı'yı z...
        Şampiyon kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, unvanını korumak için ringe çıkacak
        Şampiyon kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, unvanını korumak için ringe çıkacak
        Atatürk'ün talimatıyla planlanan Taşköprü ilçesi yoğun sis altında görüntül...
        Atatürk'ün talimatıyla planlanan Taşköprü ilçesi yoğun sis altında görüntül...
        Samanlıkta işlenen cinayetle ilgili yargılama devam etti
        Samanlıkta işlenen cinayetle ilgili yargılama devam etti