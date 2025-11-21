23 yaş altı boks milli takımlarında hedef Avrupa şampiyonluğu

BİLAL KAHYAOĞLU - 23 yaş altı kadın ve erkek boks milli takımlarının hedefi, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek.

Çalışmalarını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi ile Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milli boksörler 21-29 Kasım'da Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Şampiyonada Türkiye'yi erkekler kategorisinde 50 kiloda Nurullah Oyan, 55 kiloda Baran Kırkgözler, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 70 kiloda Cem Kaya, 75 kiloda Alperen Terzi, 80 kiloda Muhammet Halil Doğru, 85 kiloda Bedirhan Kalkan, 90 kiloda Emrah Yaşar ve artı 90 kiloda Veysel Turan Şahin temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde ise 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Berfin Polat, 65 kiloda Sevgi Eğrice, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 80 kiloda Sıla Üçyıldız ve artı 80 kiloda Hikmet Gül Türkmen ringe çıkacak.

- "Ülkemizi Macaristan'da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Antrenör Deniz Tahincioğlu ise "Buradaki amacımız A Milli Takım'a daha iyi boksörler yetiştirebilmek. Çok iyi hazırlandık. Hepsinden madalya beklentimiz var." dedi.

Geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 32 ülke arasında 2'nci olduklarına işaret eden Keskin, "Avrupa Şampiyonası'na geçen yıl tek kampla gitmiştik, bu yıl yeni başkanımız Suat Hekimoğlu yönetimindeki federasyonumuz imkanları biraz daha geniş tuttu. Üç kamp yaptık. Çok iyi hazırlanıyoruz. Kadromuzu bozmamaya çalıştık. İnşallah takım halinde şampiyon olacağız bize güvenenleri utandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Sporculara güvendiğini ifade eden Dereköylü, "İnşallah ülkemizi, federasyonumuzu Macaristan'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. 10 sıklette gidiyoruz. Hedefimiz inşallah Avrupa'da Türk Milli Takımı olarak şampiyon olmak, birinci olmak. Bunu da başarabilecek güçteyiz." dedi.

23 yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

- "Milli takımda atmosferimiz çok iyi"

Milli boksör Nurselen Yalgettekin, "Takım olarak hedefimiz şampiyon olmak, altın madalyalarla dönmek. Milli takımda atmosferimiz çok iyi. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla aramızdaki uyum çok iyi. Geçen yıl U23 Avrupa şampiyonu olmuştum. Bu yıl tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Nilay Yaren Çam da 2017 yılında muay thai ve kick boks ile spor yaşamının başladığını belirterek, "2018 yılında boksa yöneldim. Hedefim önümüzdeki şampiyonayı şampiyon olarak bitirmek. U22 Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Büyükler kategorisinde maçlara çıkıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Boks kadınlarda çok iyi gidiyor ablalarımızı örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmethan Çınar ise 13 yıldır boks yaptığını söyledi. Hedeflerinden bahseden Mehmethan, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. U23 kategorisinde son senem. Bundan önce iki kez Avrupa üçüncüsü oldum. Bu şampiyonada kademeyi bir üste çıkarmak istiyorum. En az final oynamak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Takım halinde çok iyi çalıştık. Herkes elinden gelen fedakarlığı yaptı. İnşallah bunun karşılığını takım olarak alacağımızı düşünüyorum."