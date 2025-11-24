Kastamonu Valisi Dallı'nın annesi vefat etti

Açıklamada, merhumenin cenazesinin 25 Kasım 2025 Salı günü Sinop'un Boyabat ilçesindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği aktarılarak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, valimiz başta olmak üzere değerli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dallı'nın 94 yaşındaki annesi Şehri Dallı'nın tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde vefat ettiği bildirildi.

