Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Köy okulunun çehresi müdürün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Alatarla Köyü İlkokulunun çehresi okul müdürünün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy okulunun çehresi müdürün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Alatarla Köyü İlkokulunun çehresi okul müdürünün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti.

        Bu yaz Alatarla İlkokulu Müdürlüğüne atanan Burhan Demirci, göreve geldikten sonra okulun eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladı.

        Demirci'nin girişimleriyle eski görev yaptığı okuldaki velileri, köy esnafı, muhtar ve köy halkının destekleriyle yaklaşık 750 bin liralık bütçeyle okulda bakım ve onarım yapıldı.

        Alatarla Köyü Muhtarı Kamil Kuşçu, AA muhabirine, müdürün göreve başlamasından sonra okulda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Okulun adeta yeniden yapılandırıldığını dile getiren Kuşçu, "Okulumuza çok enerjik bir müdürümüz geldi ve neredeyse okulumuzu baştan aşağı yeniledi. Kafeteryayı yaptı, çeşme yaptı, sundurma yaptı, boyasını yaptı, bütün okulu dizayn etti. Biz de tabii ki öncelikle Alatarla köyü esnafına, dışarıdan yardımlarını esirgemeyen iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Alatarla Köyü Muhtarlığı olarak biz de üzerimize düşeni yaptık." dedi.

        Köy esnafı ve veli Serdar Emre de çocuklarının bakımlı, ihtiyaçları giderilmiş bir okulda eğitim alacak olmalarından mutlu olduklarını ifade etti.

        Esnaf ve veli Ekrem Yiğit de sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Müdürümüz sağ olsun, geldiği günden beri var gücüyle çalıştı. Muhtarım, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle güzel bir uyum ortamı oluşturdu. Herkes az çok demedi yardımda bulundu. Güzel şeyler yapıldı, daha güzel şeyleri de inşallah ileride yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 114 yaşındaki Fatime nine oğluyla hayata tutunuyor
        Kastamonu'da 114 yaşındaki Fatime nine oğluyla hayata tutunuyor
        Kastamonu'da küle dönen bin 256 hektarlık orman yeniden ağaçlandırılıyor
        Kastamonu'da küle dönen bin 256 hektarlık orman yeniden ağaçlandırılıyor
        Prof. Dr. Alptekin Sökmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından anıldı
        Prof. Dr. Alptekin Sökmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından anıldı
        Gazze'de bacağını kaybeden gazeteci Shehada, Taşköprü Belediyesini ziyaret...
        Gazze'de bacağını kaybeden gazeteci Shehada, Taşköprü Belediyesini ziyaret...
        Filistinli Gazeteci Shehada: "Türkiye her zaman Filistin'in yanında oldu"
        Filistinli Gazeteci Shehada: "Türkiye her zaman Filistin'in yanında oldu"
        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, GastroAntalya'dan madalyalarla döndü
        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, GastroAntalya'dan madalyalarla döndü