Köy okulunun çehresi müdürün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Alatarla Köyü İlkokulunun çehresi okul müdürünün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti.

Bu yaz Alatarla İlkokulu Müdürlüğüne atanan Burhan Demirci, göreve geldikten sonra okulun eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladı.

Demirci'nin girişimleriyle eski görev yaptığı okuldaki velileri, köy esnafı, muhtar ve köy halkının destekleriyle yaklaşık 750 bin liralık bütçeyle okulda bakım ve onarım yapıldı.

Alatarla Köyü Muhtarı Kamil Kuşçu, AA muhabirine, müdürün göreve başlamasından sonra okulda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Okulun adeta yeniden yapılandırıldığını dile getiren Kuşçu, "Okulumuza çok enerjik bir müdürümüz geldi ve neredeyse okulumuzu baştan aşağı yeniledi. Kafeteryayı yaptı, çeşme yaptı, sundurma yaptı, boyasını yaptı, bütün okulu dizayn etti. Biz de tabii ki öncelikle Alatarla köyü esnafına, dışarıdan yardımlarını esirgemeyen iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Alatarla Köyü Muhtarlığı olarak biz de üzerimize düşeni yaptık." dedi.