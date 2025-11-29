Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gün boyu şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
