        Tosya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Tosya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Giriş: 29.11.2025 - 19:41 Güncelleme: 29.11.2025 - 19:41
        Tosya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
        Muharrem K'nın yönetimindeki 59 LE 969 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

