        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da imam hatip görev yaptığı caminin çevresini ve köyü çiçeklerle donattı

        KADİR YILDIRIM - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yapan köy imamı, hem camisinin çevresini hem de köyü çiçeklerle donattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:03
        KADİR YILDIRIM - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yapan köy imamı, hem camisinin çevresini hem de köyü çiçeklerle donattı.

        İlçeye bağlı Özlüce köyünde 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan sel felaketinde caminin bahçesi balçıkla kaplandı. Köyde 7 yıldır imam hatip olarak görev yapan 44 yaşındaki Nadir Gürer selden sonra ot bitmeyen cami bahçesinde yüzlerce çiçek dikerek rengarenk görüntüye kavuşturdu.

        Evli ve 2 çocuk babası imam sadece cami bahçesini değil okul bahçesi ile yol kenarlarını ve komşu bahçeleri de çiçeklendirdi.

        Gürer, AA muhabirine, meslek hayatına 2011 yılında İnebolu’da başladığını, 7 yıldır da Özlüce köyünde görev yaptığını söyledi.

        Mesleğe başlamadan önce bahçe işlerini ticari amaçlı olarak yaptığını ifade eden Gürer, "Daha önceki hayatımda da bu işleri yapmakla meşguldüm. Hayatımızı devam ettirmek için, kazancımızı sağlamak için bağ bahçe işleri yapıyordum." dedi.

        Daha önce geçinmek için uğraştığı işleri artık hobi olarak yaptığını vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

        "Para kazanmak zorunda olduğum işler artık hobi haline geldi. Bir zorunluluk değil de hobi şeklinde yapıyorum. Hoşuma da gidiyor. Renkleri uydurmaya çalışıyorum. Cami bahçesinin yaklaşık 9 ay boyunca çiçekli kalmasına özen gösteriyorum. Mevsimsel çiçek geçişlerini, hava değişimlerini dikkate alarak şartlara uygun çiçekleri deneme yanılma yoluyla hangisi hangi zamanda çiçek açar, ne zaman suya ihtiyacı vardır gibi deneme yanılma yoluyla daha önceki tecrübelerimle birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada şu an 45 tür çiçek vardı. Mesela sardunya bir çiçek türü, ama bunun 3-5 çeşidi burada var. Yasemin çiçeği dediğin zaman sarı yasemin var, Arap yasemini var, hanımeli grubu var. Begonvil dedik, kırmızısı var, beyazı var."

        Köy sakinlerinden İsmail Erdeniz, Gürer'e teşekkür ederek, "Hocamız gelince bu caminin etrafını çiçeklik yaptı. Köylü bu durumdan çok memnun." diye konuştu.

        Camiye komşu evde oturan Saffet Kabadayı da Gürer'in bölgeyi güzelleştirdiğini belirterek, "Buranın bakımı onda. Temizliği, çiçek bakımı hocamızda." ifadelerini kullandı.

