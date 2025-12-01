Habertürk
        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü

        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:12
        Kastamonu'da çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü
        Kastamonu'nun Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

        Taşköprü ilçesi Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde Şahin Tekin’e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

        Azdavay ilçesi Gümürtler köyü Alimoğlu Mahallesi'nde de Osman Pirinci'ye ait 3 katlı evde yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Azdavay Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

