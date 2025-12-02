KUZKA tarafından desteklenecek 5 proje belli oldu

KUZKA’nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı, TR82 Bölgesinden 6. dönem proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak.

Destek kapsamında KUZKA, "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı ile Çankırı ve Sinop'taki turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.