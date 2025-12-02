Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        KUZKA tarafından desteklenecek 5 proje belli oldu

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında 5. dönem desteklenecek başarılı projeler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        KUZKA tarafından desteklenecek 5 proje belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında 5. dönem desteklenecek başarılı projeler açıklandı.

        2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 5. dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda toplam 5 proje, KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

        - Teknik Destek Programı Başarılı Projeler

        KUZKA tarafından 18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" 5. döneminde başvurusu alınan projelerden Çankırı'dan 3, Sinop'tan 2 proje desteklenmeye hak kazandı.

        Destek kapsamında KUZKA, "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı"nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı ile Çankırı ve Sinop'taki turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

        Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor. Desteklenecek projelere ilişkin detaylı bilgiye Ajansın internet sitesinden paylaşılıyor.

        - Proje başvuruları için son tarih 31 Aralık

        KUZKA’nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı, TR82 Bölgesinden 6. dönem proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Kastamonu Üniversitesi'nin yapay zeka destekli sistemine patent tescili
        Kastamonu Üniversitesi'nin yapay zeka destekli sistemine patent tescili
        Sonbahara bürünen ormanlar ve 'çam kokulu' evler mest ediyor
        Sonbahara bürünen ormanlar ve 'çam kokulu' evler mest ediyor
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kastamonu'daki cinayet davasında iki sanığa 18 ve 12 yıl hapis cezası
        Kastamonu'daki cinayet davasında iki sanığa 18 ve 12 yıl hapis cezası
        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi
        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu