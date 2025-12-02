Habertürk
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

        Kastamonu'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

        Giriş: 02.12.2025 - 20:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:36
        Kastamonu'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda kent merkezinde 2 ayrı adrese girmeye çalışan 3 kadın yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

