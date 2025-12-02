Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
Kastamonu'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kent merkezinde 2 ayrı adrese girmeye çalışan 3 kadın yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
