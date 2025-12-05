Kastamonu'da tomruk altında kalan orman işçisi yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde tomruk altında kalan orman işçisi yaralandı.
Güzelyayla köyü Şap Deresi mevkisinde, kesim yapan orman işçisi Tevfik A'nın üzerine tomruk devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansın orman arazisinde hareket edememesi nedeniyle ekipler, yaklaşık 700 metre balçık ve çamurda yürüyerek olay yerine ulaştı.
Yaralı Tevfik A, yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki vatandaşların da desteğiyle sedyeyle ambulansa taşındı.
Tevfik A, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
