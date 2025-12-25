Habertürk
        Bozkurt'ta konferans düzenlendi

        Bozkurt'ta konferans düzenlendi

        Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gölge Misin, Gerçek Misin?" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.12.2025 - 17:26
        Bozkurt'ta konferans düzenlendi
        Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gölge Misin, Gerçek Misin?" konferansı düzenlendi.

        Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yusuf Kaplan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kaplan, konuşmasında ahlak ve erdemin öneminden bahsetti.

        Okumanın önemine vurgu yapan Kaplan, "Okuyan gençler bizim için çok önemlidir. O yüzden bol bol kitap okuyun." dedi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

