Bozkurt'ta konferans düzenlendi

Okumanın önemine vurgu yapan Kaplan, "Okuyan gençler bizim için çok önemlidir. O yüzden bol bol kitap okuyun." dedi

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.