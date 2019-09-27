Tosya’da düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi.

Tosya’da düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen Grassroots C Antrenör kursu sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği şubelerince düzenlenen Grassroots C Antrenör kurslarının birisi de Tosya ilçesinde düzenlendi. 16 26 Eylül 2019 tarihleri arasında 30 kursiyer ve TFF’den görevlendirilen iki eğitmenin katılımı ile Kastamonu TÜFAD Şube Başkanı Nezir Öztürk öncülüğünde organize edilen antrenör kursu sona erdi.
Kursun sona ermesiyle birlikte şehir stadında düzenlenen kapanış töreninde ve konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yaptığı konuşmada “Sporun içinden gelen ve yıllarca futbol oynamış biri olarak sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Artık sizler de antrenör olarak ülke sporuna hizmet edeceksiniz. Onun için görevinizi en iyi şekilde yaparak, ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilen gençler yetiştirerek gelecek nesle sahip çıkmalısınız” dedi.
Tören plaket takdimi ile sona erdi.

KASTAMONU

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:31
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
D-100 karayolunda helikopterli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER D-100 karayolunda helikopterli trafik denetimi ...
Altıkulaç, “Devrekani’de içme suyu sorununu çözüyoruz” Altıkulaç “Devrekani’ye yurt yapılması için girişimlerimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Altıkulaç, “Devrekani’de içme suyu sorununu ...
Dede ve torununun öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Dede ve torununun öldüğü kaza kamerada
MHP İl Başkanı Aydın, Genel Sekreter Karahasan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Aydın, Genel Sekreter Karahasan’ı ...
Kaymakam Pişkin, arıcılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, arıcılarla bir araya geldi
Metro Coğrafi İşaretler Müdürü Uluşan, Başkan Çatal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Metro Coğrafi İşaretler Müdürü Uluşan, Başkan Çatal’ı ...
Başkan Çatal, İtfaiye Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çatal, İtfaiye Haftası’nı kutladı
Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati’yi ziyaret ...
Kastamonu'da ayının saldırdığı inek telef oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da ayının saldırdığı inek telef oldu
Kastamonu’da Ahşap Fuarı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Ahşap Fuarı toplantısı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X