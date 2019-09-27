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Altıkulaç, “Devrekani’de içme suyu sorununu çözüyoruz” Altıkulaç “Devrekani’ye yurt yapılması için ...

İHA

Düzenlenen halk toplantısında konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan içme suyu sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Altıkulaç, “Devrekani’de içme suyu sorununu çözüyoruz” Altıkulaç “Devrekani’ye yurt yapılması için girişimlerimiz sürüyor”

Düzenlenen halk toplantısında konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan içme suyu sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereğince Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Devrekani'de halk toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve öğrenciler katıldığı toplantıda sorun, talep ve şikayetler, Vali Yaşar Karadeniz ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’a iletildi. Halk toplantısına İlçe Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran ile il ve ilçe kurum amirleri, ilçe ve köy mahalle sakinleri ile öğrenciler katıldı.
2019 yılı KÖYDES programında yer alan işlerin büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilerin talep ettiği yurt konusunda da gereken desteğin verileceğini ve öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini kaydetti. Öğrencilerin talep ettiği yurt sorunu hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Engin Altıkulaç ise, “KYK ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu sene ilçe düzeyinde KYK’ya ait bir yurt olamayacağını ifade ettiler. Ama tabii konuda biz pes etmeyeceğiz, ilçemizde en yakın sürede yapılabiliyorsa KYK kanalıyla ya da zengin iş adamlarımızı devreye sokarak yurt açma teşviki ile ilgili elimizden geleni yapacağız. Bu konuyu sayın vekilimizle de paylaştık, bu konuyla ilgili ilçemize büyük bir yurt yaptırması söz konusu oldu” diye konuştu.
Devrekani’nin tarım ve hayvancılık bakımından bölgede ön planda olduğunu ifade eden Başkan Altıkulaç, “Biz, bölgemizin tarım ve hayvancılık bakımından ön planda olduğunu düşünenlerdeniz ve buradaki üniversitenin zenginleştirilmesini, bu zenginleştirmenin de tarım ve hayvancılık yönünde olması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili biz üniversite müdürümüzle beraber Kastamonu Üniversitesi senatosuna Veteriner ve Sağlık Fakültesiyle, BüyükbaşKüçükbaş Hayvancılığı Yetiştiriciliği ile ilgili iki teklifte bulunduk. Şu noktada şansımız yardım etti çok şükür. YÖK’ün ilçelere yeni bölüm açma konusunda çok sıcak bakmadığını öğrendik ama Organize Sanayi Bölgesinin olduğu bölgelerde bir nebze yeni bölüm açmaya bir müsaade ediyormuş. Bizim de biliyorsunuz Tarıma Dayalı Organize İhtisas Bölgesi çalışmamız var, bu yönde herhalde önümüzdeki senelerde adımları atacağız” diye konuştu.
Devrekani Belediyesi olarak bütün kamu kurumlarıyla birlikte ilçede görev yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Altıkulaç, “Devrekani Belediyesi olarak herkese bakarız değil, Devrekani 54 köyü ve 8 mahallesiyle kamu kurumlarının bütün yetkileriyle dirsek teması hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bir noktadan ben Devlet Su İşleri’ndeki mühendis arkadaşlarımız sağ olsun, her konuda bizlere yardımcı oluyor. Bizim Kadıköy Mahallemizin hakikatten ciddi bir köprü problemi var. Bu problemi çözmemiz gerekiyor. Bunun yanında başıboş köpeklerini muhtarlarımızdan bir tanesi dile getirdi. Bence Kastamonu’nun genel bir problemi sayılır, Türkiye’nin genel bir problemi, veteriner hekim olması ben bu işin üzerinde duruyorum. Topluyoruz, kısırlaştırıyoruz, bakıyoruz ki topladığımız köpek kadar daha fazla köpek bulunuyor etrafta. Açıkçası ne yapacağımı şaşırdım bu konuyla ilgili. Birde Devrekani, 7 tane ilçeye komşu olan bir ilçe, gelen de bırakıyor, giden de bırakıyor” ifadelerini kullandı.
İlçede içme suyu sorununun çözümü için ciddi adımlar attıklarına işaret eden Altıkulaç, şöyle konuştu: “Bizim ilçe merkezimizin içme suyuyla ilgili ciddi bir problemi var. Sayın Valim bunu daha önce size iletmiştim, bununla ilgili biz gerekli girişimlerde bulunduk. Devlet Su İşlerimizden gerçekten teşekkür ederim, hızlı bir şekilde konuyu incelediler, belli bir aşamaya getirdiler. İçme suyuyla ilgili ilave bir kaynağın regülatörden şehre tahsisiyle ilgili genel müdürlüğe genel itibariyle yazı gitti. İnşallah oradan da olumlu sonuç gelir diye umuyorum. Çalışmaların sonuç vermesinin ardında inşallah içme suyuyla ilgili bir sorun kalmayacak.”

KASTAMONU

28 Eylül 2019 Cumartesi

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