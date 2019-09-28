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Kastamonu’nun yöresel ürünleri görücüye çıktı

İHA

Kastamonu'nun coğrafi işaret almış ürünleri ile 800 çeşit yemek kültürünün tanıtıldığı Kastamonu Gastronomi Festivali (KASTROFEST) başladı.

Kastamonu’nun yöresel ürünleri görücüye çıktı

Kastamonu’nun coğrafi işaret almış ürünleri ile 800 çeşit yemek kültürünün tanıtıldığı Kastamonu Gastronomi Festivali (KASTROFEST) başladı.
“Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” temasıyla düzenlenen Kastamonu Gastronomi Festivali (KASTROFEST) kortej yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine kadar yürüdü. Katılımın oldukça yoğun olduğu festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Kastamonu’nun mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) tarafından düzenlenen Kastamonu Gastronomi Festivali, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılış kurdelesi kesildi.
Kastamonu Gastronomi Festivali, konuk ülke İtalya’nın ve Hazer Amani, Sahrap Soysal, Danilo Zanna gibi birbirinden ünlü şeflerin katılımıyla “Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” temasıyla gerçekleştiriliyor.
Ünlü şefler, Kastamonu Gastronomi Festivali’nde Kastamonu’nun tarihi kültürel, doğal ve gastronomi zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda en doğru mesajlarla tanıtacak.
Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Üyesi Gülsen Kırbaş, Kastamonu’nun gastronomi değerlerinin, mutfak geleneklerinin hormonsuz, ilaçsız doğal ürünlerinin vahşi endüstriyel ve suni beslenme ortamında mücevher saflığında ortaya çıktığını söyledi.
Kastamonu’nun turizminde önemli çalışmalar gerçekleştiren Eski Vali Enis Yeter, festivalin kendi döneminde hayata geçirilen kültür ve sanat merkezinde yapılmasının ayrı bir mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Kastamonu’nun önemli bir yemek kültürünün olduğuna değinen Vali Yeter, “UNESCO sadece mimari eserleri değil soyut eserleri de tescilliyor. Kastamonu’nun yemekleri de UNESCO listesine girme zamanı geldi diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Tüm ürünlerimizin patentini alacağız”
Geçen hafta İstanbul’da Kastamonu Günleri, Ankara’da ise Coğrafi İşaretler Zirvesi’nin gerçekleştirildiğini anımsatan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun bu konuda en iddialı il olduğunu vurguladı.
Başkan Vidinlioğlu, Coğrafi İşaretli Ürünler konusunda Kastamonu’nun Türkiye’nin ilk 3 ilinden bir tanesi olduğunu belirtti.
Vali Vekili Ünal Kılıçarslan ise, Kastamonu’nun Gastronomi Festivali’nde atağa geçmeye hazırlandığını belirtti.
İstanbul’dan festivale katılmak için Kastamonu’ya gelen Ağgülen Doğan Sezer de, festivali çok güzel bulduğunu ifade ederek, “Gaziantep’teki festivale yetişememiştik. Bu yüzden üzülmüştük. Biz de Kastamonu’daki gastronomi festivaline geldik. Gerçekten çok güzel hazırlanmış, çok güzel buldum” dedi.
Festival kapsamında gastronomi dünyasının yıldız isimlerinden gastroshowlar, beslenme uzmanı ve Diyetisyen Dilara Koçak ile “Geleneksel Tatlar, Sağlıklı Sofralar”, “Geleneksel Kastamonu Köy Yemekleri”, birbirinden eğlenceli yemek yarışmaları, “Kastamonu Ev Yemekleri”, “Kastamonu Saray Mutfağı”, geleneksel Kastamonu mutfağını yansıtan atölyeler ve çocuk etkinlikleri yer alacak.
KASTROFEST’in konuk ülkesi ise İtalya olacak. İtalya'nın yeni nesil şeflerinden Michele Esposito, Sahrap Soysal ile birlikte gastroshow yaparak Kastamonu ve İtalya'nın geleneksel erişte ve makarnalarını birlikte yorumladı.

KASTAMONU

28 Eylül 2019 Cumartesi

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