Taşköprü’de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyünde Dikmen Mahallesinde meydana gelen olayda 75 yaşındaki Raşit Tekeci, kullanmakta olduğu traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Reşit Tekeci, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tekeci'nin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

KASTAMONU 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:07

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