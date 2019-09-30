Çatalzeytin MYO öğrencilerine gemi turu

Çatalzeytin ilçesinde özel bir firma tarafından Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu öğrencilerine gemi turu düzenlendi.
Çatalzeytin ilçesinde eğitim öğretime başlayan Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilçeyi denizden görme fırsatı sağlamak amacıyla gemi turu düzenlendi.
Ginolu Limanından gemiye binen öğrenciler, havanın da güzel olmasıyla keyifli dakikalar yaşadı. Düzenlenen etkinlikle öğrenciler hem kaynaştı, hem de Çatalzeytin ilçesini daha iyi tanıma fırsatı yakaladı.
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01 Ekim 2019 Salı
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