Tosya Jandarması hırsızlık ve ateşli silahlara karşı uyardı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri, muhtarları hırsızlık konusunda gerekli tedbirleri almaları için uyardı.

Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen geniş katılımlı istişare toplantısında bilgilendirme yapan İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, muhtarları hırsızlık konusunda uyardı. Köylerde yabancı araçlar görüldüğünde jandarmaya bildirilmesini isteyen Ütğm. Akgül, "Hurda hırsızları genelde köyleri ve kullanılamayan bağevlerini seçiyor. Köyde yabancı araç görüldüğünde köy muhtarı olarak jandarmaya bildirin. Ayrıca köylerinize güvenlik kamerası takarak 24 saat gözlenmesini sağlayın. Diğer bir husus silah atılma konusu. Düğünlerde silah atılması yasak böyle bir izin yok. Düğünlerde silah atan kişilere 6136 sayılı kanun kapsamında işlem yapılacak. Gerekli bilgilendirmeleri jandarma olarak bizler yapıyoruz muhtar olarak sizler de yaparsanız daha iyi olur” dedi.

Muhtarlar hırsızlık ve silah konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını belirterek salondan ayrıldı.

KASTAMONU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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