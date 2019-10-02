Tosya’da Yaşlılar Günü huzur evi sakinleri ile kutlandı

Tosya'da Yaşlılar Günü, huzur evinde düzenlenen programla kutlandı.

Ekim ayının ilk günü yaşlılar günü olması nedeniyle Tosya Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kutlama programı düzenlendi. Yürüyüşle başlayan programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, protokol üyeleri, öğrenciler ve huzurevinde kalan yaşlılar katıldı. Katılımcılar sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Menderes Caddesinden başlayarak huzurevine kadar yürüdü. Huzurevi salonunda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılara huzur evi hakkında bilgiler verildi.

Programda konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaşlılar gününü kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi. Yaşlıların her zaman yanında olduklarına vurgu yapan Başkan Kavaklıgil, destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Yaşlılara huzurlu ve sağlıklı günler dileyerek konuşmasına başlayan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise her zaman yaşlıların yanlarında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yaşlıları günü pastasını Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yaşlılarla birlikte kesti. Programın devamında yaşlılar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

KASTAMONU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

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