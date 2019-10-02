Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde kestane ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyü Muşna Mahallesi’nde kestane toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Ramazan Kürelioğlu, dengesini kaybederek çıktığı kestane ağacından düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Kürelioğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ramazan Kürelioğlu, tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

KASTAMONU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.