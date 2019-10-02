Araç’ta okullara TYP kapsamında temizlik görevlisi alındı

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Araç ilçesinde okullarda çalışacak temizlik görevlileri kura ile belirledi.

Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında temizlik görevlileri olarak çalıştırılmak üzere toplam 22 kişinin alınacağının duyurulmasının ardından 153 kişi iş başvurusu yaptı. Yapılan kura sonucunda 22 kişi noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

TYP kapsamında Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde asgari ücret ve sigortalı olarak çalışmak için İŞKUR’a müracaat eden işçiler, Araç Öğretmenevleri Toplantı Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapılarak belirlendi.

9 Ekim’de başlayacak olan Toplum Yararına Programı ile Araç ilçesinde 22 temizlik görevlisi 30 Haziran’a kadar istihdam edilecek.

KASTAMONU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

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