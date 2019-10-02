Üniversite öğrencisi, denizde boğuldu

Kahramanmaraş’tan Kastamonu’ya okumaya gelen üniversite öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Abana SebahatMesut Yılmaz Meslek Yüksekokuluna okumaya gelen Yapı Denetim 1. sınıf öğrencisi Cabbar Kandemir, serinlemek için Abana Limanı mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Cabbar Kandemir, görevliler tarafından denizden çıkartılarak Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cabbar Kandemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KASTAMONU
02 Ekim 2019 Çarşamba
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