Tosya’da “yaya önceliği” uygulaması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da “yaya önceliği” uygulaması yapıldı

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla okul geçidinde "yaya önceliği" uygulaması yapıldı.

Tosya’da “yaya önceliği” uygulaması yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla okul geçidinde “yaya önceliği” uygulaması yapıldı.
Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ kampanyası Tosya ilçesinde de Fevzipaşa ve Atatürk İlkokulu yanında bulunan ana cadde üzerindeki okul geçidinde gerçekleştirildi. Polis ve jandarmanın ortak düzenlediği uygulamaya Tosya Kaymakam Deniz Pişkin de katıldı.
Uygulamada sürücülere broşür dağıtan Kaymakam Deniz Pişkin yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaymakam Pişkin, “Bilindiği üzere geçen yıl Karayolları Güvenlik Kanunu’nda bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik neticesinde şu kural hayata geçirildi. Sürücüler, görevlileri veya trafik levhalarının olmadığı yerlerde, kavşak giriş ve çıkışlarıyla, okul ve yaya geçidine yaklaşırken duraksamak yada yavaşlamak zorundadırlar. Ayrıca bu geçitlerde geçmekte olan yada geçmek üzere olan yayalar varsa, mutlak suretle de durmak ve geçiş üstünlüğünü yayalara tanımak zorundalar. Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. maddesindeki bu değişiklikten sonra, İçişleri Bakanlığımızda, 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Bu kapsamda çeşitli farkındalık çalışmaları başlattı. Bugünde yine onlardan bir tanesini burada hayata geçiriyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla, Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde, Valiler ve Kaymakamlar, sıralı sorumlu trafik amirleri, jandarma ve emniyet hepimiz sahadayız ve yaya güvenliği nöbetindeyiz. Bu anlamda bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Fevzi Paşa İlkokulu ile Atatürk İlkokulu’nun birlikte kullandığı yaya geçidini seçtik. Burada bir uygulama yaptık, sürücülerimize gerekli hatırlatmaları yaptık. Hazırlamış olduğumuz broşürleri kendilerine dağıttık. Bu anlamda bir hassasiyet oluştuğunu zaten memnuniyetle müşahede ediyoruz. Çok daha iyi bir noktaya gelinebileceğini düşünüyoruz ve bu çalışmaların, Sayın Bakanımızın nezninde aralıksız süreceğini de görebiliyoruz” dedi.
Yaya geçidi uygulamasına, Emniyet Müdürü Cenk Demir, Jandarma Komutanlı Üsteğmen Mehmet Akgül, Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, okul müdürü Şener Şen, polis ve jandarma güçleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

KASTAMONU

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi, denizde boğuldu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi, denizde boğuldu
Daday’da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla belirlendi
YEREL HABERLER Daday’da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla ...
Araç’ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Araç’ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda ...
Daday’da ‘yaya önceliği’ uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Daday’da ‘yaya önceliği’ uygulaması yapıldı
Araç’ta okullara TYP kapsamında temizlik görevlisi alındı
YEREL HABERLER Araç’ta okullara TYP kapsamında temizlik görevlisi ...
Ceviz ve kestane ağacından düşen 150 kişiden 15’i yoğun bakımda Ceviz ve kestane ağacından düşen 3 kişi ise hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz ve kestane ağacından düşen 150 kişiden 15’i ...
Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
Tosya’da Yaşlılar Günü huzur evi sakinleri ile kutlandı
YEREL HABERLER Tosya’da Yaşlılar Günü huzur evi sakinleri ile ...
(Özel) Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu: "Sarımsak fiyatları bu yıl yüksek, üreticilerimiz de mutlu"
YEREL HABERLER (Özel) Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından ...
Kastamonu'da bir ayda 50 kişi ceviz ağacından düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir ayda 50 kişi ceviz ağacından düşerek ...
Kaymakam Deniz Pişkin muhtar ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin muhtar ziyaretlerine devam ...
Tosya OSB’de tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Tosya OSB’de tekstil fabrikasının temeli törenle ...
Kastamonu’da ilçeye kadar inen ayı, 10 arı kovanını parçaladı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ilçeye kadar inen ayı, 10 arı kovanını ...
Denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi
(Özel) 400 yıllık Kastamonu simidi, coğrafi işaret belgesi aldı
YEREL HABERLER (Özel) 400 yıllık Kastamonu simidi, coğrafi işaret ...
Tosya Jandarması hırsızlık ve ateşli silahlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Tosya Jandarması hırsızlık ve ateşli silahlara karşı ...
Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü
YEREL HABERLER Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü
Çatalzeytin MYO öğrencilerine gemi turu
YEREL HABERLER Çatalzeytin MYO öğrencilerine gemi turu
Tosya’nın sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Tosya’nın sorunları masaya yatırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X