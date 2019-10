9. Kastamonu Ahşap Fuarı kapılarını açtı Türkiye Ağaç İşleri Genel Başkanı Ali Rıza Ercan: “Dünyada ahşap sanatı noktasında yarışamayacağımız hiçbir ülke yok”

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, 9. Kastamonu Ahşap Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada ahşap sanatı noktasında İtalya, Çin, ABD gibi ülkelerde dahil yarışamayacakları hiçbir ülkenin olmadığını söyledi.

Ahşabın başkenti olarak kabul edilen Kastamonu’da Ahşap Fuarı, 9’uncu kez kapılarını açtı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen ayrıca Türkiye’de ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan 9. Kastamonu Ahşap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. “Geçmişten geleceğe ahşabın serüveni bu fuarda” temasıyla bu yıl kapılarını açan 9. Kastamonu Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen törende kapılarını açtı.



“Ahşap sanatı peygamber sanatıdır”

Ahşabın peygamber sanatı olduğunu söyleyen Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, “Ahşap sanatı peygamber sanatıdır. Hazreti Nuh’tan başlar, Habibi Mevla ile devam eden ve bugünümüze kadar Ahi Evra’nın çırakları olan bizim esnaf sanatkarımızın ahşapla ilgili olan sanatkar kardeşlerimizin, büyüklerimizin yoğun emekleriyle günümüze gelmiş bir sanattır. Hazreti Nuh gemisini ahşaptan yapmıştır, Habibi Necar ahşaba hayat vermiştir, can vermiştir. Bizde bugün burada Kastamonu’da biraz önce değerli kardeşlerimizin ifade ettiği gibi bir fidanda bir ormanın oluştuğu bölgede yaşamayı mutluluğunu, kıvancını sizlerle paylaşırken aynı zamanda Ahşaba da şekil vermek onun insanların kullanıma sunmak konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.



“Dünyada ahşap sanatı noktasında yarışamayacağımız hiçbir ülke yok”

Dünyada ahşap sanatı noktasında İtalya, Çin, ABD gibi ülkelerde dahil yarışamayacakları hiçbir ülkenin olmadığını söyleyen Ercan, “Beşikten mezara kadar Ahşap var hayatımızda. Tabutumuzda ahşaptan, beşiğimizde ahşaptan. Ahşapsız bir hayatı düşünmek bana göre mümkün değil gibi geliyor ama bazı teknolojik gelişmelerden dolayı plastikten yapılan camlar kapılar ahşap ürünleri kadar asla sıcak olamaz. Ahşap kucaklayıcıdır, Ahşap okşayıcıdır, Ahşap sevecendir. Ahşabın kendine az özellikleri vardır. Biz Ahşap sanatçıları, sanatkarları hep şunu söyleriz; Ağaç işleriyle uğraşan insanlar zariftir, naiftir, kibardır çünkü onun özünde çam kokusu, çıra kokusu vardır. Dolayısıyla böyle bir sektörün temsilcisi olmak ve sizlerle burada birlikte olmak beni son derece mutlu etti. Biraz önce gezdim dolaştım hep el emeği, göz nuru, ince ince oya gibi işlenen mobilyaları görünce kendimi tutamadım. Biraz sonra gezmeye başladığınızda kullandığımız alet ve edevatları minyatür olarak sergilemeye çalıştık. Dünya’da Ahşap Sanatı noktasında yarışamayacağımız hiçbir ülke yok. Buna İtalya, Amerika, Çin her ülke dahil. Yeter ki Ahşaba hayat veren insanların yolu açılsın. Biz özellikle ağa sanatkarları olarak her zaman devletimizin emrinde olduğumuzu ifade ediyoruz ve bu ifademizden de gurur duyuyoruz” diye konuştu.



“Türkiye’de ahşap kapı denilince ilk akla Tosya geliyor”

Türkiye’de ahşap kapı denilince ilk akla Tosya’nın geldiğini belirten Ercan, “Kastamonu açısından fuar çok önemli. Fuarları basite almamak lazım, önemsemek lazım. Fuarların önemini kavradığımız sürece kendimizin farkına varmış olacağız, kendimizi tanımış olacağız. Kendimizi tanırsak, o zaman bizi tanımaları içinde komşularımızın komşularına ulaşma imkanımız olacak. O zaman ne olacak; Kastamonu’da buda yapılıyormuş diye herkes Kastamonu’yu ön plana alacak. Nasıl ki Türkiye’de kapı denilince önce Tosya akla geliyorsa, yarında Ahşap denildiği zaman Kastamonu’nun akla gelmesi için bu fuarları önemsemeliyiz, bu fuarları daha önceden hazırlanarak ve fuar biterken yenisinin çalışmalarına başlayarak yapabiliriz. Fuarların kültürel değerlerimizin tanıtılması açısından da önemi var. Ekonomik değerleri açısından şehrimize katkıları olacaktır” şeklinde konuştu.



“Ahşap ile ilgili her yapılan tarifte ahşabı görüyoruz”

Ahşap ile ilgili yapılan her tarifte aslında Kastamonu’yu gördüklerini vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz ise, “Kastamonu ve ahşap kelimesi birbirini tamamlayan tıpkı bir elmanın yarısı gibi. Kastamonu eğer bundan sonra geleceğe doğru yol alırken, gelişme arzusundayken hiç şüphesiz bu arzu en doruk noktasında ahşap olacaktır. Mutlaka bu hedefin içinde ahşap hep ön sırada olacaktır. Özellikle son bir yıldır ahşap üreten firmalara baktığımda gerçekten tasarım çalışmalarında da önemli gelişmeler kat ettiklerini görüyorum. Kendilerini geliştirmeye yönelik çok güzel gayretleri var ve teknolojiyi de işin içine katarak çok farklı ürünler üretmeye başladılar. Bu konuda yapılan çabaların, gayretlerin boşa gitmemesi gerekiyor bu ürünlerin değerlendirilmesi gerekiyor buda ancak tanıtımla olur. Tanıtımı da Kastamonu olarak değil Kastamonu dışına Türkiye geneline hatta yapabiliyorsak dışarıya yapacak şekilde güçlü çalışmalarla gerçekleştirmemiz gerekiyor ve bu çalışmaların içinde de fuar ve fuarcılık önemli bir yer teşkil ediyor. Ahşap fuarının da bu anlamda oynadığı rol oldukça büyüktür. Kastamonu’da bu fuara herkes sahip çıkmak zorunda, destek çıkmak zorunda” dedi.

Konuşmaların ardından Sepetçioğlu Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Daha sonra fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezdi. Fuar, 7 Ekim’e kadar açık kalacak.

