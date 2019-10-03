Daday’da öğrenciler kalp sağlığı için yürüdü

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Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından 34 Ekim Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, farkındalık oluşturmak için yürüdü.

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından 34 Ekim Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kalp sağlığı noktasında toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak amacıyla “Sağlıklı Kalp Yürüyüşü” etkinliği düzenledi. Yürüyüş ile toplumda sporun kalp sağlığındaki önemine dikkat çekildi. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sağlıklı Kalp Yürüyüşü” için katılımcılar Atatürk Ortaokulunda toplandı. Okul bahçesinde pankartlar eşliğinde öğrencilerle yürüyen sağlık görevlileri kalp sağlığı için sporun ve yürümenin önemine vurgu yaptılar.

KASTAMONU 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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