Başkan Çatal, “Halk Günü Buluşmaları”na devam ediyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Halk Günü” buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşları makamında ağırlayarak ilçedeki sorunları dinliyor.

15 günden bir İstek ve taleplerini belirtmek isteyen vatandaşlar için belediye binasında düzenlenen “Halk günü” toplantısında vatandaşlar, bizzat Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile konuları paylaştılar. Belediye Başkanı Çatal’da, makamında ağırladığı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, ilçedeki eksiklik ve halkın istekleri doğrultusunda yapılacak olan projeleri de paylaştı.

KASTAMONU 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:32

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.