Tosya’da emekli din görevlileri mevlit okudu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen programda emekli din görevlileri mevlit okudu.

17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri başladı. Etkinler kapsamında Tosya Müftülüğü tarafından Abdürrezzak Camiinde Mevlit Programı düzenlendi. Programda emekli din görevlileri Kur’anı Kerim ve mevlit okudu.

Mevlit ve Kur’anı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından ahirete irtihal eden din görevlileri için dua edildi. Program namazın kılınmasıyla sona erdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri vaaz, konferans ve çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.

KASTAMONU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.