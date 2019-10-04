Bilim Şenliği için geri sayım başladı

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu’nun “Hayal et, tasarla, dene, üret” adlı TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında Bilim Şenliği yapılacak.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu’nun öncülüğünde başlatılan ve geleneksel hale getirilen Bilim Şenliği, bu yılda 910 Ekim tarihlerinde Kuzeykent Fuar Alanında yapılacak. 75 atölyede 225 atölye rehberlerinin katkısıyla ve 10 bin katılımcı hedefiyle gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği, saat 09.00 ila 16.30 saatleri arasında açık olacak.

Bilim Şenliği’nde, okullarda öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının yaptıkları çalışmalar ve projelerin tanıtımı sağlanacak.

Kastamonu’da düzenlenecek Bilim Şenliği ile öğrencilere bilimin sevdirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması, alışkanlık kazandırılması ve analitik düşünce yapısına sahip geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayarak toplumda araştırma, buluş yapma heyecanı oluşturulması amaçlanıyor.

KASTAMONU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.