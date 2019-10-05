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5 liraya kadar düşen hamsi, hem satıcıları hem alıcıları sevindirdi

İHA

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kilogramı 20 liradan satılan hamsi, 5 liraya kadar gerileyince vatandaşı sevindirdi.

5 liraya kadar düşen hamsi, hem satıcıları hem alıcıları sevindirdi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kilogramı 20 liradan satılan hamsi, 5 liraya kadar gerileyince vatandaşı sevindirdi.
Denizdeki bereket tezgahlara yansıyınca vatandaşların yüzü güldü. Kastamonu'nun Çatalzeytin ve çevre ilçelerde de hamsi avında yaşanan bolluk hem balıkçıları hem de tüketicileri memnun etti. Hamsi bolluğu nedeniyle tezgahlarda hamsinin fiyatını 5 liraya kadar gerileyince vatandaşlar, balık tezgahlarını sık sık ziyaret eder oldu. 20 TL'den satılan hamsinin kilosunun 5 TL'ye düşmesinin hem kendilerini hem de vatandaşı sevindirdiğini ifade eden balıkçı Mesut Karadeniz, "Çatalzeytin ile Türkeli açıklarında trol balıkçıları tarafından yakalanan hamsiler tezgahlarımızda. Palamuttan yüzümüz gülmedi ama hamsiden yüzümüz gülecek çok şükür. İki gündür 5 liradan satıyoruz hamsinin kilogramını. Müşterilerimiz bol bol hamsi yiyecek bu yıl. Rağbet çok fazla. Hava sıcakları biraz daha düşerse balıklarımız daha da bollaşır diye umuyoruz. Palamutun olmayışı, hamsinin erken çıkmasına neden oldu. Palamutun olmaması hamsinin bol olacağına işaret. İnşallah etkisini gösteriyor" dedi.
Fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Ramazan Yazar adlı vatandaş ise "Balık tezgahlarımız dolmaya gerçekten dolmaya başladı. Biz seviniyoruz, inşallah güzel noktalara gelecek. Balıklar çoğaldıkça fiyatlar düşecek" diye konuştu.

KASTAMONU

05 Ekim 2019 Cumartesi

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