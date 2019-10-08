Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kayaönü köyünde meydana geldi. Zafer A. (32) yönetimindeki 37 ES 658 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Recep Camcıoğlu (40) yönetimindeki 37 ET 463 plakalı sepetli motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa İ. (51) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Zafer A. ile Mustafa İ.'ye kaza yerinde müdahale edilirken, Camcıoğlu ise Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Camcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



KASTAMONU 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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