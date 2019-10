Altıkulaç, “Her gün 25 ton sütü ilçe dışına pazarlıyoruz”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan ilçelerinden her gün 25 ton sütü ilçe dışına pazarladıklarını söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bir televizyon kanalının konuğu oldu. Burada yaptığı değerlendirmede ilçesi hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Altıkulaç, Devrekani’de tarım arazilerinin 4 ayrı noktadan sulanabildiğini belirterek, “Kastamonu’ya sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. 854 kilometrekarelik yüzölçümü bulunan Devrekani’de 160 kilometrekaresi yani 16 bin dekarı tarım arazisi olarak kullanılıyor. Bu tarım arazileri gerçekten bölgede nitelikli diye ifade edebileceğim mevcut ürün desenin de üst düzeyde verim alabildiğimiz verimli topraklara sahip. Kulaksızlar Barajı ile birlikte 4 adet sulama noktamız var. Bu noktalardan ilçemizdeki tarım arazilerini sulayabiliyoruz. Sulamanın yapılabilmesi için bir enerjinin harcanması gerekiyor. Traktörü kuruyorsunuz, santral fişini takıyorsunuz sulama esnasında bir mazot harcıyorsunuz veya su motorunu kuruyorsunuz, onun çalışabilmesi için de mazot kullanıyorsunuz veya elektrik pompaları aracılığıyla sulamayı tercih ediyorsunuz. Onların da çalışması esnasında bir enerji harcıyorsunuz ama bizim Kulaksızlar Barajımızın sulama sahasındaki 36 bin dekar alanda hiçbir enerji harcamadan bölgedeki toprakları gerçekten çok düşük bir maliyetle sulayabiliyorsunuz. Bu yüzden de ilçemizde ürün deseni olarak özellikle yer altında yetiştirilen ürünlerin dekara verimliliği Türkiye ortalaması ve dünya ortalamasının da üzerinde oluyor. İlçemiz, bölge rakım anlamında çok yüksek bir bölge olduğu için ilkbahardaki geç donlardan ve sonbahardaki erken donlardan meyvecilik başta olmak üzere sebze tarımı olumsuz etkileniyor. Onun için bizim yetiştiricilerimizin doğru bir tespiti, bu pancar ve patates başta olmak üzere hububat üretimimizde ileri derecede pancar ve patates olmak üzere yeraltında üretilen ürünlerin dekara verimliliği üst düzeyde. Patatese baktığımız zaman patates Amerika’nın gerçekten revaçta bir ürünüdür. Anavatanı orası diyebiliriz. İran ve Amerika’da metrekareye verimlilikte baktığımızda dekara 2,5 ila 3,5 ton olduğunu görürsünüz patatesin. Ama bizim topraklarımızda çok şükür bu oran 44,5 tona kadar çıkabiliyor. Yani biz Dünya ortalamasının çok üzerinde patates üretebiliyoruz. Pancara baktığımız zaman iklimden kaynaklanan avantaj sebebiyle şeker olanağımız bizim bölgede gerçekten üst düzeyde. Diğer bölgelerdeki üreticilerimizin üzerinde bir şeker primi ile çiftçilerimizin ciddi anlamda bir kazancı söz konusu. Bu, sulama noktalarımız da özellikle kullanan Kulaksızlar Barajındaki kapalı devre basınçlı sulama sistemi ile üretimimizi taçlandırdı diyebiliriz” dedi.



“Gündüz gece arasındaki farklılıktan dolayı pancardaki şeker oranı yüksek oluyor”

Devrekani’de gündüz ve gece arasındaki farklılıktan dolayı pancardaki şeker oranının yüksek olduğunu söyleyen Başkan Altıkulaç, “Kastamonu, farklılıklar zengini bir memleket. Coğrafi anlamda gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasında çok ciddi bir fark var. Bunu yazın da hissediyorsunuz, kışın da hissediyorsunuz. Gece gündüz arasındaki bu farktan dolayı ciddi manada ürettiğimiz pancarda şeker oranının yüksek olmasına vesile oluyor. Biz memleketimizi seviyoruz, kışın soğuk olsa da gece gündüz arasındaki ısı farkı çok fazla olsa da öyle de seviyoruz böyle de seviyoruz. Burada yaşadığımız için çok da mutluyuz” diye konuştu.



“Her gün 25 ton sütü ilçe dışına pazarlıyoruz”

Her gün 25 ton sütü ilçe dışına pazarladıklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Devrekani, ormanlarla kaplı bir ilçe. Oksijeni bol bir ilçe. Rakımın yüksekliği, ormanlarımızın bolluğu, son yıllarda da ilçemizin doğalgazla ısınması bizim üst düzeyde oksijeni teneffüs etmemiz anlamına geliyor. Bu anlamda da gerçekten çok mutluyuz. Sadece bölgemiz insanı tarım anlamında zirai işlerle de uğraşmıyor. Arıcılık ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ilçemizde var. Sektörel anlamda çiftçilerimizin ciddi gelir kaynağı, yaklaşık 30 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu ticari hareketliliğin bir göstergesi, özellikle kurban döneminde ilçede mevcut olan hayvan varlığının yüzde 25’i bir ticaret buluyor. Bu da ilçedeki ekonomik hareketliliği gerçekten ciddi manada etkiliyor diyebilirim. İlçemizde bazı büyük işletmelerimiz bulunuyor. Bu işletmelerimiz süt sığırcılığıyla uğraşıyorlar. Bu sayede her gün nitelikli olarak 25 ton sütü ilçemizden dışarıya pazarlıyoruz. Bu işletmelerimizden iki tanesi süt ürünlerinden ürün elde etmeye başladı ve ürünlerin de satışını yapıyor. Bunlar bizi çok sevindiren hususlar. Bölgedeki insanımızın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bizim artık Türkiye’deki bilimsel verilerin, bilimsel araştırmaların ilçeye entegrasyonu açısından ciddi anlamda ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak daha ileriye gitmemiz şart. Biz bilimsellikten taviz vermeden çiftçilerimize öğrendiklerimizi aktararak hem bu anlamdaki üretimimizi hem de hayvancılık anlamdaki üretimimizi bir yere mutlaka getirmemiz lazım” şeklinde konuştu.



“Tarım ve hayvancılığın yanı sıra kırsal turizme de önem veriyoruz”

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra kırsal turizme de önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Altıkulaç, “Son yıllarda turizm anlamında kırsal turizm insanların gerçekten çok ilgisini çekiyor. Bizimde ilçemizde insanların ilgisini çekebilecek gerçekten tabiatın bize vermiş olduğu zenginlikler var. İlçemize 3, 4 tane insanların ilgisini çeken ve büyük ölçekli dediğimiz mağaralarımız söz konusu. Yine Akdoğan diye bir köyümüz var, o köyde olan bir şelalemizin gerçekten insanların ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Karadeniz’e giderken biliyorsunuz yol üzerinde Yaralıgöz Dağımız var. Yaralıgöz Dağımızın bir kısmı Bozkurt, bir kısmı Çatalzeytin, bir kısmı da Devrekani ilçemizin topraklarında oranında kırsal turizm anlamında bölgeye kazandırılması, yatırımların bu bölgeye çekilmesi benim için ayrı bir önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.



“Yüzde 8’lik tarım yapan kısım ile yüzde 80’lik kesimin karnını doyurmaya çalışıyoruz”

Yüzde 8’lik tarım yapan kısım ile yüzde 80’lik kesimin karnını doyurmaya çalıştıklarına işaret eden Başkan Altıkulaç, “Bundan 40 yıl öncenin nüfus potansiyeline baktığımızda yaklaşık yüzde 60’lık bir nüfusumuz bizim köylerde yaşarken, şu an Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine baktığımız zaman köylerde yaşayan nüfusumuz bizim yüzde 8’e kadar düştü. Yıllardan beri tarımla uğraşmış, mesleğini tarımdan seçmiş birisi olarak beni üzüyor. Bu eskiden yüzde 60’lık kesim yüzde 40’lık kesiminin karnını doyurmak için çalışıyordu ama şuanda maalesef yüzde 8’lik kesim yüzde 80,2’lik kesimin karnını doyurmak için uğraşıyor. Göç meselesi ülkesel bir problem olduğu gibi Devrekani’nin de bir problemi. Eskiden köydeki nüfusumuz bizim 27 bin civarında bir nüfusumuz vardı ama en son aldığım rakamlara göre bu nüfus 1112 bin civarında bir rakama düştü. Her yerde olduğu gibi bizim ilçemizde de göç maalesef büyükşehirlere yapılıyor. Bizde bunu engellemek için bir takım girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah göç bu çalışmalar neticesinde tersine döner”

