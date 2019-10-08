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Yengesinin boğazını kesen sanık, müebbet hapse mahkum edildi

İHA

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yengesinin boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Yengesinin boğazını kesen sanık, müebbet hapse mahkum edildi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yengesinin boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 4 çocuk annesi Pınar Çelik’i (38) "kasten öldürdüğü" iddiasıyla tutuklu yargılanan Gencay Gökcen (33) ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Gencay Gökcen, pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Gencay Gökcen’i müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirime gitmedi.
Olayın geçmişi
Araç ilçesinde Yeşilova köyünde ikamet eden 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, 17 Mayıs 2018 tarihinde üç ay önce cezaevinden çıkan kayın biraderi 33 yaşındaki Gencay Gökçen tarafından sahur vakti boğazı kesilerek öldürülmüştü. Bir süre sonra Gencay Gökcen, jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

KASTAMONU

08 Ekim 2019 Salı

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